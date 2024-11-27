Более 10 тысяч ПДД пресекли свердловские автоинспектора на прошлой неделе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области отчиталась о работе своих работников на прошлой неделе. Согласно опубликованной сводке, в период с 25 ноября по 1 декабря на дорогах автоинспекторами было пресечено 10 303 нарушения правил дорожного движения.Больше девяти тысяч нарушителей управляли транспортными средствами, в том числе 37 — автобусами. На долю пешеходов приходилось 1133 нарушений. Соотношения по видам нарушения остаются неизменными: самое часто нарушения допускают водители, нежелающие пристёгиваться ремнями безопасности. Таких в последнюю ноябрьскую неделю было 2698 человек. За незаконную тонировку стёкол было остановлено 1281 машина. За управление без прав из процесса движения был отстранён 261 водитель, из них 49 раннее были лишены такого права за другие нарушения.С признаками опьянения на дорогах области было остановлено 227 водителей. Пятьдесят три из них отказались проходить медосвидетельствование. За непредоставление преимущества пешеходам было оштрафовано 227 водителей. Ещё 187 — за перевозку детей без детских автокресел. Наконец, на встречную полосу выехало 148 водителей.По данным цифрам заметно, что на прошлой неделе водители нарушали правила дорожного движения чуть реже. Это подтверждают и данные, полученные с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: этими комплексами было зафиксировано 98 343 нарушений, а обычно эта цифра переваливает за сотню и на много.