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Ещё один пикет против мусорного полигона в Сысертском районе прошёл в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге возле резиденции полномочного представителя президента в УрФО вновь прошёл пикет против строительства мусорного полигона.
На этот раз в защиту экологически чистого района вышла жительница уральской столицы. У неё есть дом в селе Щелкун, где она отдыхает со своей семьей, поэтому её, как и других жителей Сысертского района, волнует его судьба.
Пиктечица также убеждена, что после появления мусорного полигона воздух в Сысертском районе станет таким же грязным, какой в последние дни можно наблюдать в Екатеринбурге.
На этот раз в защиту экологически чистого района вышла жительница уральской столицы. У неё есть дом в селе Щелкун, где она отдыхает со своей семьей, поэтому её, как и других жителей Сысертского района, волнует его судьба.
«Перспектива получить под боком мега-свалку абсолютно нас не радует. Сейчас я нахожусь в Екатеринбурге. Посмотрите, какой у нас "замечательный" воздух. Здесь нечем дышать, поэтому мы рады, что у нас остаётся такое место, где мы можем вздохнуть полной грудью. И мы не согласны с тем, чтобы у нас это место отобрали»,
– сказала женщина.
Пиктечица также убеждена, что после появления мусорного полигона воздух в Сысертском районе станет таким же грязным, какой в последние дни можно наблюдать в Екатеринбурге.
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