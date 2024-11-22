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В Екатеринбурге продолжаются пикеты против Сысертского мусорного полигона
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Вторую неделю подряд жители Сысертского района выходят на одиночные пикеты против строительства мусорного полигона на юге района.
Сегодня к зданию правительства Свердловской области вышла женщина с требованием, которое ранее звучало от жителей района неоднократно – встретиться с противниками «мусорного» проекта и поговорить.
«Губернатор мы требуем диалога с Сысертью», – говорится на плакате женщины.
В предыдущий раз Октябрьскую площадь выходила другая жительница Сысертского района. Она требовала «прекратить лоббирование интересов олигархов-австрийцев».
Напомним, что жители Сысертского района выступают категорически против строительства мусороперерабатывающего предприятия на сельскохозяйственных землях. Они считают, что для строительства будущего завода по переработке отходов нужно выбрать другое место, а эти земли оставить для аграриев.
Сегодня к зданию правительства Свердловской области вышла женщина с требованием, которое ранее звучало от жителей района неоднократно – встретиться с противниками «мусорного» проекта и поговорить.
«Губернатор мы требуем диалога с Сысертью», – говорится на плакате женщины.
В предыдущий раз Октябрьскую площадь выходила другая жительница Сысертского района. Она требовала «прекратить лоббирование интересов олигархов-австрийцев».
Напомним, что жители Сысертского района выступают категорически против строительства мусороперерабатывающего предприятия на сельскохозяйственных землях. Они считают, что для строительства будущего завода по переработке отходов нужно выбрать другое место, а эти земли оставить для аграриев.
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