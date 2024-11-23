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В Ростовской области задержан заместитель губернатора
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Ростовской области задержан заместитель губернатора, глава Минтранса Виталий Кушнарев.
Также задержан его заместитель.
Об этом журналистам сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
По его словам, правительство региона оказывает содействие правоохранительным органам, министерство транспорта работает в штатном режиме.
Официально причина задержания не называется. В местных изданиях пишут, что дело может быть связано с коррупцией.
Также задержан его заместитель.
Об этом журналистам сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
По его словам, правительство региона оказывает содействие правоохранительным органам, министерство транспорта работает в штатном режиме.
Официально причина задержания не называется. В местных изданиях пишут, что дело может быть связано с коррупцией.
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