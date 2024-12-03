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В Екатеринбурге мужчина изнасиловал гостью и изувечил её
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают об изнасиловании в доме на улице Педагогической в Екатеринбурге, после которого в больницу попали и жертва, и предполагаемый насильник.
Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на свой источник, эта история началась с застолья, в котором участвовал хозяин жилища и его гости – парень с девушкой. Когда молодой человек отлучился в магазин за выпивкой, хозяин накинулся на девушку и изнасиловал её, после чего напал на свою жертву с ножом. В этот момент вернулся кавалер пострадавшей. Увидев страшную картину, он сломал предполагаемому насильнику нос и, как пишет издание, истыкал его вилкой.
Сейчас изувеченная девушка в больницу. В той же больнице подозреваемому оказали медицинскую помощь, после чего он задержан.
Официальных комментариев от полиции касательно этой истории не было.
Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на свой источник, эта история началась с застолья, в котором участвовал хозяин жилища и его гости – парень с девушкой. Когда молодой человек отлучился в магазин за выпивкой, хозяин накинулся на девушку и изнасиловал её, после чего напал на свою жертву с ножом. В этот момент вернулся кавалер пострадавшей. Увидев страшную картину, он сломал предполагаемому насильнику нос и, как пишет издание, истыкал его вилкой.
Сейчас изувеченная девушка в больницу. В той же больнице подозреваемому оказали медицинскую помощь, после чего он задержан.
Официальных комментариев от полиции касательно этой истории не было.
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