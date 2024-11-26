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МЧС и Авито разработали онлайн-игру о безопасности дома и в сети
В пресс-центре МИЦ «Известия» сегодня была презентована [url=ttps://safety-mchs.avito.com/]онлайн-игра[/url] о безопасности дома и в интернете.
Проект был разработан совместно МЧС России, платформой Авито и АНО «Диалог Регионы».
Игра доступна на платформе Авито. Участникам предлагается помочь герою Степе справиться с чрезвычайными ситуациями. «По ходу игры ты узнаешь, как правильно поступать при разных ЧС: например, если что-то загорелось, кто-то порезался или разбил градусник», — следует из описания на платформе.
Помогать участникам будет талисман МЧС России — знаменитый кот-пожарный по имени Семён.
В целом игра рассчитана на 15-30 минут. За победу в ней предусмотрены призы, в том числе познавательные экскурсии.
Разработчики рассчитывают, что игра будет интересна не только детям, но и взрослым. Технологическую часть, визуальное оформление и игровую составляющую разработала команда Авито, контент с правилами и примерами был предложен МЧС.
«Мы хотим, чтобы безопасность, культура безопасности стала модной. Авито при этом поможет обеспечить большой охват аудитории», — отметил на пресс-конференции Роман Охотенко, директор департамента информационной политики МЧС России.
Проект был разработан совместно МЧС России, платформой Авито и АНО «Диалог Регионы».
Игра доступна на платформе Авито. Участникам предлагается помочь герою Степе справиться с чрезвычайными ситуациями. «По ходу игры ты узнаешь, как правильно поступать при разных ЧС: например, если что-то загорелось, кто-то порезался или разбил градусник», — следует из описания на платформе.
Помогать участникам будет талисман МЧС России — знаменитый кот-пожарный по имени Семён.
В целом игра рассчитана на 15-30 минут. За победу в ней предусмотрены призы, в том числе познавательные экскурсии.
Разработчики рассчитывают, что игра будет интересна не только детям, но и взрослым. Технологическую часть, визуальное оформление и игровую составляющую разработала команда Авито, контент с правилами и примерами был предложен МЧС.
«Мы хотим, чтобы безопасность, культура безопасности стала модной. Авито при этом поможет обеспечить большой охват аудитории», — отметил на пресс-конференции Роман Охотенко, директор департамента информационной политики МЧС России.
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