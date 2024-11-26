Практически каждый десятый продукт на полках свердловских магазинов производится с нарушениями





– рассказали Вечерним ведомостям в ведомстве. «Кроме того, из 102 проб, отобранных на фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного происхождения, 22 пробы (21,5%) не соответствовали требованиям нормативных документов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Практически десятая часть товаров, которые мы регулярно видим на полках продуктовых магазинов, производятся с нарушениями. К таким выводам пришёл свердловский Россельхознадзор, подведя итоги своей работы за год.Так, по данным ведомства, проверявшего то, что мы едим, на протяжении 11 месяцев, из 346 проб пищевой продукции в 31 были выявлены несоответствия требованиям по показателям качества и безопасности. Особенно много нарушений специалисты обнаружили в производстве молочной продукции, где из 126 проб 24 образца показали несоответствие требованиям по показателям качества и безопасности. Это 19% продуктов, которые могут неблагоприятно сказываться на нашем здоровье.Там также подчеркнули, что нередко опасные молочные продукты закупаются социальными учреждениями Свердловской области: из 46 проб молочной продукции 10 образов (21,7%) не соответствовали нормам, ещё 10 из 40 исследованных проб, взятых от сливочного масла, показали фальсификацию.Всю информацию об опасных продуктах Россельхознадзор направил в региональный главк полиции, а также комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.