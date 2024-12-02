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Сразу несколько пикетов против мусорного полигона прошло в деревнях и сёлах Сысертского района
Скрины из видео: читатели Вечерних ведомостей
Сегодня в Сысертском районе прошло сразу несколько одиночных пикетов против строительства на сельскохозяйственных землях мусороперерабатывающего комплекса с мусорным полигоном.
Как рассказали наши читатели, с плакатами вышли жители Верхней Боёвки, Никольского, Новоипатово, Щелкуна. Часть из них приурочена к завтрашнему заседанию суда по иску Россельхознадзора к банку «Агропромкредит» – ведомство пытается доказать, что банкиры не использовали по назначению сельхозземли, а значит, участки у них должны быть изъяты. По совпадению, у банка и у оператора будущего мусорного полигона одни и те же бенефициары – структуры Алексея Боброва и Артёма Бикова, которых ещё называют «энергетическими олигархами». Ранее мы упоминали про пикет жителя Андреевки – деревни, наиболее близко расположенной к месту планируемого размещения полигона.
Один из пикетчиков также выразил беспокойство на тему того, что в «западных регионах России сокращаются сельхозземли в приграничных районах» и предложил заменить их землями на юге Сысертского района для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Как рассказали наши читатели, с плакатами вышли жители Верхней Боёвки, Никольского, Новоипатово, Щелкуна. Часть из них приурочена к завтрашнему заседанию суда по иску Россельхознадзора к банку «Агропромкредит» – ведомство пытается доказать, что банкиры не использовали по назначению сельхозземли, а значит, участки у них должны быть изъяты. По совпадению, у банка и у оператора будущего мусорного полигона одни и те же бенефициары – структуры Алексея Боброва и Артёма Бикова, которых ещё называют «энергетическими олигархами». Ранее мы упоминали про пикет жителя Андреевки – деревни, наиболее близко расположенной к месту планируемого размещения полигона.
Один из пикетчиков также выразил беспокойство на тему того, что в «западных регионах России сокращаются сельхозземли в приграничных районах» и предложил заменить их землями на юге Сысертского района для обеспечения продовольственной безопасности страны.
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Пикет против строительства мусорного полигона прошёл в Сысерти
01 декабря 2024
01 декабря 2024