В лобовом столкновении встретились Toyota и ВАЗ под Красноуфимском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 3 декабря, около 17.00 под Красноуфимском лоб в лоб столкнулись Toyota Corolla и «ВАЗ-21074», после чего «ВАЗ» откинуло на встречный для него грузовик. В результате ДТП пострадали оба водителя легковых автомобилей.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу при обгоне выехала 50-летняя водительница Toyota. Женщина не рассчитала свои силы и столкнулась с «ВАЗом», который после этого ещё и попал под удар грузовика, следовавшего за иномаркой.После аварии медицинская помощь потребовалась обоим водителям легковых автомобилей. Их увезли в Красноуфимска больницу. Водитель грузовика не пострадал.Известно, что у 50-летняя водительница за 23 года вождения нарушала ПДД 171 раз. Освидетельствование показало, что она в момент была трезвой. А вот 31-летний водитель «ВАЗа», что неожиданно, – нет. По его словам, дома он выпил немного пива, после чего решил съездить в магазин. По дороге домой попал в ДТП. Сообщается, что за 10 лет вождения к административной ответственности он привлекался только 1 раз.