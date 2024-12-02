В Свердловском областном суде начинается процесс по резонансному делу об убийстве ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 5 ноября, в Екатеринбурге пройдёт первое судебное заседание по уголовному делу об убийстве малолетней девочки. Преступление было совершено год назад сожителем мамы убиенного ребёнка.Согласно материалам следствия, в период с октября по декабрь прошлого года подозреваемый — некий 28-летний Иван Бекурин — систематически избивал дочь своей сожительницы и издевался над ней. Причиной этого называют личную неприязнь мужчину к ребёнку. Закончилось всё плачевно, когда 5 декабря 2023 года очередная порция побоев оборвала жизнь девочки.Ровно спустя год после убийства в Свердловском областном суде пройдёт первое заседание по этом резонансному делу. Вести его будет судья Александр Ладин. Начало заседания в 10.30 в зале 8А на пятом этаже.