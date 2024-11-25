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В Тбилиси полиция усилила охрану парламента на фоне акций протеста
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Грузии началось первое заседание нового парламента.
Входы в здание охраняет полиция, также перекрыты близлежащие улицы, сообщают местные СМИ.
В здании на фоне протестов задействован жёлтый уровень безопасности и особый пропускной режим.
Акции протеста возобновились в воскресенье. Сторонники оппозиции провели минувшую ночь в палатках на проспекте Руставели. Судя по кадрам в СМИ, на месте находятся десятки человек.
Напомним, протестующие не признают итоги выборов и считают новый парламент нелегитимным.
Из-за отсутствия президента заседание парламента открыл старейший депутат, представитель правящей партии, пишет Sputnik Грузия.
В понедельник спикер парламента Грузии заявил, что президентские выборы в стране должны состояться в этом году.
Входы в здание охраняет полиция, также перекрыты близлежащие улицы, сообщают местные СМИ.
В здании на фоне протестов задействован жёлтый уровень безопасности и особый пропускной режим.
Акции протеста возобновились в воскресенье. Сторонники оппозиции провели минувшую ночь в палатках на проспекте Руставели. Судя по кадрам в СМИ, на месте находятся десятки человек.
Напомним, протестующие не признают итоги выборов и считают новый парламент нелегитимным.
Из-за отсутствия президента заседание парламента открыл старейший депутат, представитель правящей партии, пишет Sputnik Грузия.
В понедельник спикер парламента Грузии заявил, что президентские выборы в стране должны состояться в этом году.
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