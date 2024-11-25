В Тбилиси полиция усилила охрану парламента на фоне акций протеста

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Грузии началось первое заседание нового парламента.Входы в здание охраняет полиция, также перекрыты близлежащие улицы, сообщают местные СМИ.В здании на фоне протестов задействован жёлтый уровень безопасности и особый пропускной режим.Акции протеста возобновились в воскресенье. Сторонники оппозиции провели минувшую ночь в палатках на проспекте Руставели. Судя по кадрам в СМИ, на месте находятся десятки человек.Напомним, протестующие не признают итоги выборов и считают новый парламент нелегитимным.Из-за отсутствия президента заседание парламента открыл старейший депутат, представитель правящей партии, пишет Sputnik Грузия.В понедельник спикер парламента Грузии заявил, что президентские выборы в стране должны состояться в этом году.