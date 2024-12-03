Убийце студента из Габона придётся отсиживать присуждённое

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Молодой уралец, летом прошлого года убивший на екатеринбургской улице студента УрФУ, приехавшего из Габона, пытался через апелляционный суд смягчить себе наказание. Сегодня стало известно, что решил по этому поводу суд высшей инстанции.В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу от адвоката 23-летнего свердловчанина, отнявшего жизнь у студента. Защитник осуждённого просил пересмотреть приговор в сторону смягчения наказания. Но не сумел при этом предоставить веских оснований для изменений приговора. По крайней мере, апелляционную комиссию не сумели убедить сделать это, поэтому решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, вынесенное в сентябре текущего года, оставлено без изменений. Осуждённому предстоит ближайшие восемь лет провести в колонии строгого режима.Осталось неудовлетворённой и апелляция противоположной стороны — прокурор и родственник убитого надеялись, наоборот, на ужесточение наказания. И тоже получили отказ.Напомним, убийство произошло на улице Малышева в Екатеринбурге в августе 2023 года. Обычная уличная ссора у «Бургер Кинга» закончилась тем, что 23-летний молодой человек вытащил нож и всадил его в грудь Франсуа Нджелассили. И хоть студента успели забрать медики «Скорой помощи», в больнице он скончался.