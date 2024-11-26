В Свердловской области стал сокращаться кадровый дефицит

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области наметилась положительная тенденция на сокращение кадрового дефицита. Если в начале года на одну вакансию приходилось 2,2 резюме, то сейчас это значение достигла 3 при норме – от 4 до 7,9 резюме на место.Как рассказали Вечерним ведомостям в hh.ru, за 11 месяцев на их платформе стало на 19% больше резюме.По-прежнему острым дефицит остаётся в таких сферах как «Розничная торговля» (1,1 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (1,6), «Производство, сервисное обслуживание» (1,9), «Рабочий персонал» (2,0), «Строительство, недвижимость» (2,1), «Автомобильный бизнес» (2,5), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Сельское хозяйство» (по 2,5), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,6) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,8).Аналитики площадки также добавляют, что тенденция на смягчение кадрового дефицита отмечается по всей стране. Так, в ноябре в России в среднем на одну вакансию приходится 4,2 резюме. Год назад было 3,4.