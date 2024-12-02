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В полиции и СК прокомментировали убийство престарелой екатеринбурженки её сыном
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В полиции и Следственном комитете прокомментировали убийство в квартире дома на улице Походной, где 62-летний мужчина забил скалкой свою 93-летнюю мать.
Как рассказал начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый до своего задержания работал дворником-разнорабочим, а после работы злоупотреблял спиртным, предпочитая смешивать крепкое пиво с «фунфыриками».
В СК говорят, что свою мать убитой застала сестра задержанного. Утром она решила навестить маму, чтобы помочь ей с работой по дому, и оказалась свидетельницей преступления.
Как рассказал начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый до своего задержания работал дворником-разнорабочим, а после работы злоупотреблял спиртным, предпочитая смешивать крепкое пиво с «фунфыриками».
«В день трагедии он "наслаждался" этим же "гремучим коктейлем". Излишне потреблённые градусы, вероятно, и стали причиной столь жестокого поступка»,
– предположил Горелых.
В СК говорят, что свою мать убитой застала сестра задержанного. Утром она решила навестить маму, чтобы помочь ей с работой по дому, и оказалась свидетельницей преступления.
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Пожилой Екатеринбуржец забил скалкой свою престарелую мать
02 декабря 2024
02 декабря 2024