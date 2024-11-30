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В Екатеринбурге СК организовал проверку после жалоб на соседей-иностранцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку в связи с жалобами на соседей-иностранцев в одном из домов по улице Восстания. Ситуацией даже заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.
Как сообщают в информационном центре СК, собственник квартиры, в которой живут иностранные граждане, предоставляет им жильё уже давно. И всё бы ничего, но они «систематически нарушают общественный порядок, а на замечания соседей реагируют агрессивно», чем вызывают недовольство у местных жителей, которым приходится с поведением иностранных специалистов лишь мириться, так как обращения в компетентные органы результатов не приносят.
Бастрыкин поставил процессуальную проверку свердловских следователей на контроль. Также будет ждать доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Как сообщают в информационном центре СК, собственник квартиры, в которой живут иностранные граждане, предоставляет им жильё уже давно. И всё бы ничего, но они «систематически нарушают общественный порядок, а на замечания соседей реагируют агрессивно», чем вызывают недовольство у местных жителей, которым приходится с поведением иностранных специалистов лишь мириться, так как обращения в компетентные органы результатов не приносят.
Бастрыкин поставил процессуальную проверку свердловских следователей на контроль. Также будет ждать доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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