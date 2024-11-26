Накануне в Красноуфимске в пожаре погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Во вторник, 3 декабря, красноуфимские пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Погибший находился в горящем частном доме.Пожар, в котором погиб человек, произошёл вчера в Красноуфимске на улице Грибоедова. Прибывшие на место происшествия 10 пожарных увидели, что огонь охватил 60 квадратных метров строения. На борьбу с огненной стихией у них ушло 35 минут. В ходе тушения огня и был найден погибший. Обстоятельства его смерти и причины возгорания устанавливаются.Вообще, вторник выдался очень неспокойным в Свердловской области относительно пожаров. Если в понедельник свердловские выезжали только на 7 вызовов, то вчера в разных населённых пунктах случилось 20 возгораний, 6 из которых — в жилом секторе. Помимо погибшего человека, был ещё и пострадавший ребёнок.Несовершеннолетний погорелец тоже был в горящем частном доме, но в Ачите. Там горело ещё масштабней, чем в Красноуфимске — огонь успел охватить площадь в 160 квадратных метров. При этом, согласно сводке МЧС Свердловской области, справились с огнём в данном случае быстрее — на тушение ачитского пожара ушло всего 23 минуты.