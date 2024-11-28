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Пикет против строительства мусорного полигона прошёл в Сысерти
Фото: Вечерние ведомости
30 ноября в Сысерти десятки уральцев вышли на пикет против строительства мусорного полигона и записали обращение к Владимиру Путину.
Напомним, борьба против строительства полигона началась ещё в сентябре 2023 года. Жители неоднократно выходили на протесты как в Сысерти, так и в Екатеринбурге. Они также предлагали провести референдум, однако им было отказано.
В ходе публичных слушаний 92% местных жителей проголосовали против генерального плана с проектом мусорного полигона. Однако областные чиновники игнорируют мнение граждан, лоббируют интересы владельцев банка "Агропромкредит" и способствуют переводу земли из категории сельскохозяйственной в промышленные,
— говорится в обращении местных жителей
Напомним, борьба против строительства полигона началась ещё в сентябре 2023 года. Жители неоднократно выходили на протесты как в Сысерти, так и в Екатеринбурге. Они также предлагали провести референдум, однако им было отказано.
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