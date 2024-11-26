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В Свердловской области оценили качество условий осуществления образовательной деятельности
Фото: Вечерние ведомости
Общественный совет при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подвел итоги независимой оценки качества условий образовательной деятельности. По данным Министерства, в 2024 году в ней приняли участие 1112 образовательных организаций.
Независимая оценка качества (НОКО) охватила организации общего и профессионального образования, а именно 1010 школ, в том числе школы, реализующие адаптированные образовательные программы, а также 102 профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области. Онлайн-анкетирование прошли 332 802 респондента – обучающиеся старше 14 лет и родители (законные представители) обучающихся.
В ведомстве отмечают положительную динамику среднего итогового балла НОКО. В 2021 году этот показатель составлял 86,94 балла, в 2024 году — 93,64 балла, что соответствует оценке «отлично» согласно градации сайта bus.gov.ru.
На практике это означает, что с каждым годом происходят качественные изменения и совершенствование условий осуществления образовательной деятельности.
По итогам проведения независимой оценки учреждениями будут сформированы планы мероприятий по устранению недостатков.
Независимая оценка качества (НОКО) охватила организации общего и профессионального образования, а именно 1010 школ, в том числе школы, реализующие адаптированные образовательные программы, а также 102 профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области. Онлайн-анкетирование прошли 332 802 респондента – обучающиеся старше 14 лет и родители (законные представители) обучающихся.
В ведомстве отмечают положительную динамику среднего итогового балла НОКО. В 2021 году этот показатель составлял 86,94 балла, в 2024 году — 93,64 балла, что соответствует оценке «отлично» согласно градации сайта bus.gov.ru.
На практике это означает, что с каждым годом происходят качественные изменения и совершенствование условий осуществления образовательной деятельности.
По итогам проведения независимой оценки учреждениями будут сформированы планы мероприятий по устранению недостатков.
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