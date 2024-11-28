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Мэр Екатеринбурга осмотрел новую партию троллейбусов
Фото: Алса Султанова / Екатеринбург.рф
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел ещё одну партию троллейбусов, которые привезли в Орджоникидзевское депо. 11 новых троллейбусов модели «Синара-6254» градоначальнику показал лично гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.
Всего «Синара» по муниципальному контракту должна поставить 50 новых троллейбусов, за это из бюджета она получит 1,633 миллиарда рублей.
Новые троллейбусы будут обслуживать маршруты №26 («Коммунистическая» – «Крауля»), №31 («Химмаш» – ж/д вокзал), №33 («Коммунистическая» – «Педуниверситет») и № 36 «Химмаш – Академическая», сказали в мэрии.
Отметим, до Орджоникидзевского троллейбусного депо Алексей Орлов добрался на общественном транспорте – сначала его заметили в метро, а выйдя на станции «проспект Космонавтов» он пересел на троллейбус – у которого, по словам мэра, пробег 2,5 миллиона километров.
«Это какие-то немыслимые цифры. Машине уже 30 лет. Удобств для пассажиров нет никаких. Это просто функция перевозки пассажиров, о комфорте речи не идет. А сейчас уже будут совершенно новые машины, цифровые троллейбусы», – сказал после поездки на старом ЗиУ Орлов.
Напомним, в октябре попробовать уехать на общественном транспорте от ТРЦ «Гринвич» Орлова попросила Валентина Матвиенко.
Всего «Синара» по муниципальному контракту должна поставить 50 новых троллейбусов, за это из бюджета она получит 1,633 миллиарда рублей.
Новые троллейбусы будут обслуживать маршруты №26 («Коммунистическая» – «Крауля»), №31 («Химмаш» – ж/д вокзал), №33 («Коммунистическая» – «Педуниверситет») и № 36 «Химмаш – Академическая», сказали в мэрии.
Отметим, до Орджоникидзевского троллейбусного депо Алексей Орлов добрался на общественном транспорте – сначала его заметили в метро, а выйдя на станции «проспект Космонавтов» он пересел на троллейбус – у которого, по словам мэра, пробег 2,5 миллиона километров.
«Это какие-то немыслимые цифры. Машине уже 30 лет. Удобств для пассажиров нет никаких. Это просто функция перевозки пассажиров, о комфорте речи не идет. А сейчас уже будут совершенно новые машины, цифровые троллейбусы», – сказал после поездки на старом ЗиУ Орлов.
Напомним, в октябре попробовать уехать на общественном транспорте от ТРЦ «Гринвич» Орлова попросила Валентина Матвиенко.
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