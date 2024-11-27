В 100 тысяч рублей оценили травму 12-летней гимнастки в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд взыскал в пользу 12-летней девочки, получившей травму во время тренировки в Академии спорта и воздушной гимнастики «Вертикаль», 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, девочка травмировалась, когда выполняла упражнение на полотне. При обрыве полотна она вытянула руки вниз и получила перелом костей правого предплечья со смещением. Девочке пришлось экстренно проводить операцию.Так как девочка испытывала физические и нравственные страдания и после травмы долго мучилась от болей в травмированной руке, прокуратура стана настаивать на моральной компенсации, прося суд взыскать её с организатора занятий.Суд исковые требования удовлетворил и взыскал в пользу девочки 100 тысяч рублей, а также транспортные расходы в размере 4 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.