66% россиян продают жилье с помощью агентов по недвижимости

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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66% россиян продают недвижимость с привлечением профессиональной помощи.Так, 38% обращаются в агентства, 28% — к частным риелторам. Такие данные приводятся в исследовании «Авито Недвижимости» (специалисты опросили 1000 россиян, которые продавали жилье за последний год).«Чаще всего риелторов находили по совету родственников или знакомых (30%), на сайтах объявлений недвижимости (28%), либо обращались к специалисту, с которым уже работали ранее (23%)», — рассказали в пресс-службе «Авито».В компании отмечают, что роль агентов по недвижимости продолжает усиливаться.«К специалистам приходят за решением индивидуальных задач и проведением сложных сделок, в том числе, альтернативных. Агенты обладают насмотренностью, могут подобрать ипотечную программу и подсказать неочевидные решения под запрос клиента. Например, наряду с покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке предложить рассмотреть вариант приобретения загородного жилья или участка под ИЖС», — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».Также авторы исследования выяснили, что 58% опрошенных (из числа тех, кто продавал жилую недвижимость за прошедший год) имели опыт сдачи жилья в долгосрочную аренду. При сдаче жилья респонденты в 68% случаев обращались к риелторам.Добавим, что при самостоятельной продаже 77% респондентов размещали информацию на сайтах объявлений.