На девять лет придётся отправиться в колонию заступившемся за подругу жителю Верхней Пышмы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме вынесли приговор местному жителю, который во время пьянки у себя дома избил одного из своих знакомых, когда стал заступаться за подругу, и отправился спать, а на утро обнаружил, что его гость умер.Верхнепышминский городской суд признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, речь идёт о конфликте, произошедшем в начале года. 9 января осуждённый пригласил к себе домой четверых знакомых. Вместе они стали распивать алкогольные напитки и веселиться, пока между сожительницей хозяина квартиры и одним из его гостей произошёл конфликт. Тогда осуждённый, решив заступиться за подругу, накинулся на обидчика.Он избивал своего гостя до тех пор, пока двое других гостей не оттащили его от потерпевшего. Чтобы его успокоить, им даже пришлось связать ему руки верёвкой. Позже, когда стало спокойно, хозяин и гости улеглись спать, лишь на утро обнаружив, что их товарищ скончался.В суде мужчина пояснил, что не желал смерти своему знакомому и что он хотел лишь принести ему физическую боль.