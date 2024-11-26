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За ощутимую задержку поезда оштрафована Свердловская пригородная компания
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Штрафные санкции применили к Свердловской пригородной компании, признанной виновной в нарушении условий осуществления перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Нарушение выразилось в задержке поезда и вынужденном ожидании пассажиров.
Инцидент произошёл в последний день августа текущего года. Пригородный поезд №6594 сообщением «Дружинино – Атиг» ходил в этот день с сильной задержкой — пассажирам приходилось ждать его полтора часа. Как установила проверка, организованная Свердловской транспортной прокуратурой, произошло это потому, что АО «Свердловская пригородная компания» использовало для перевозки пассажиров неисправный подвижной состав.
Сегодня стало известно, что компанию за данный случай решено оштрафовать по административной статье об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Размер штрафа — 100 тысяч рублей.
Напомним, что совсем недавно — в конце ноября — Свердловскую пригородную компанию уже штрафовали. Тогда причиной стал холод в нескольких пассажирских вагонах поезда «Екатеринбург-Пассажирский – Карпинск».
Инцидент произошёл в последний день августа текущего года. Пригородный поезд №6594 сообщением «Дружинино – Атиг» ходил в этот день с сильной задержкой — пассажирам приходилось ждать его полтора часа. Как установила проверка, организованная Свердловской транспортной прокуратурой, произошло это потому, что АО «Свердловская пригородная компания» использовало для перевозки пассажиров неисправный подвижной состав.
Сегодня стало известно, что компанию за данный случай решено оштрафовать по административной статье об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Размер штрафа — 100 тысяч рублей.
Напомним, что совсем недавно — в конце ноября — Свердловскую пригородную компанию уже штрафовали. Тогда причиной стал холод в нескольких пассажирских вагонах поезда «Екатеринбург-Пассажирский – Карпинск».
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