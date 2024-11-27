За «косяки» на железной дороге под штрафы попали ОАО «РЖД» и АО «Хромпик»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Два акционерных общества были оштрафованы транспортными прокурорами на этой неделе. В одном случае штраф последовал за сход вагона, в другом предприятие материально наказали за состояние железнодорожных переездов.Открытое акционерное общество «РЖД» попало в немилость Серовской транспортной прокуратуры после проверки состояния железнодорожных переездов в посёлке Энергетиков Серовского городского округа, а также на перегоне между станциями Красный Железняк и Медный Рудник в Краснотурьинском городском округе. В итоге состояние переездов признано несоответствующим, а ответственное за это предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей. Что не избавило, разумеется, «РЖД» от необходимости привести переезды в должный вид.Плохое состояние железнодорожного пути привело к летней аварии со сходом порожнего товарного вагона. Это произошло на участке необщего пользования под ведомством компании «Хромпик». Здесь проверкой занималась Свердловская транспортная прокуратура, которая обнаружила неисправность пути, вовремя неустранённую. После вынесенного генеральному директору общества представления, ответственные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, на должностное лицо, виновное в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, был наложен штраф. О его размере не сообщается.