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«Пропажа» из Каменска-Уральского нашлась
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Полицейские Каменска-Уральского сообщили, что 17-летняя девушка, которую не могли найти неделю, найдена. Это удалось сделать не без помощи волонтёров.
Как сообщается, девушка, которая 26 ноября вышла из дома, но так и не дошла до места учёбы, жива и здорова. Противоправных действий в отношении неё не совершалось.
К слову, особо внимательные и памятливые уральцы вспомнили, что весной этого года эту же самую девушку уже теряли в Каменске-Уральском. Они сразу предположили, что нынешнее исчезновение закончится тем же, что и нынешнее: окажется, что «пропажа» просто немножко загуляла.
Как сообщается, девушка, которая 26 ноября вышла из дома, но так и не дошла до места учёбы, жива и здорова. Противоправных действий в отношении неё не совершалось.
К слову, особо внимательные и памятливые уральцы вспомнили, что весной этого года эту же самую девушку уже теряли в Каменске-Уральском. Они сразу предположили, что нынешнее исчезновение закончится тем же, что и нынешнее: окажется, что «пропажа» просто немножко загуляла.
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