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В Серове бывшую медсестру Дома ребёнка признали виновной в переломе плеча у младенца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове вынесли приговор бывшей медсестре Дома ребёнка, которая во время пеленания трёхмесячного малыша слишком сильно надавила на прижатые к груди руки младенца и сломала ему плечо.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 6 августа 2024 года в ночное время, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры.
Суд признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ) и назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Кроме этого, серовская прокуратура направила в суд иск к Дому ребёнка о взыскании моральной компенсации в пользу малыша.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 6 августа 2024 года в ночное время, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры.
Суд признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ) и назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Кроме этого, серовская прокуратура направила в суд иск к Дому ребёнка о взыскании моральной компенсации в пользу малыша.
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