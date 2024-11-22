В Серове бывшую медсестру Дома ребёнка признали виновной в переломе плеча у младенца

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Серове вынесли приговор бывшей медсестре Дома ребёнка, которая во время пеленания трёхмесячного малыша слишком сильно надавила на прижатые к груди руки младенца и сломала ему плечо.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 6 августа 2024 года в ночное время, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры.Суд признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ) и назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.Кроме этого, серовская прокуратура направила в суд иск к Дому ребёнка о взыскании моральной компенсации в пользу малыша.