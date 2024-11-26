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Дизайн-проект 26-й екатеринбургской библиотеки получил приз зрительских симпатий на конкурсе «Золотой Трезини»
Фото с сайта конкурса goldtrezzini.ru
Молодёжное пространство «Линейка», созданное на базе 26-й екатеринбургской библиотеки получило большего всего голосов в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки» на конкурсе «Золотой Трезини».
Победителем в этой номинации библиотека из уральской столицы не стала, но набрала больше всего голосов и получила приз зрительских симпатий.
На первом этаже «Линейки» организовано событийное пространство –безбарьерная зона, в том числе для людей с особыми потребности. Там использовались преимущественно светлые тона. На втором этаже сама библиотека, где уже преобладает более спокойные серые оттенки.
За библиотеку проголосовали 826 человек.
Премия «Золотой Трезини» является международной и проводится ежегодно. Её присуждают авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Работы победителей затем поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».
Фото с сайта конкурса
Победителем в этой номинации библиотека из уральской столицы не стала, но набрала больше всего голосов и получила приз зрительских симпатий.
На первом этаже «Линейки» организовано событийное пространство –безбарьерная зона, в том числе для людей с особыми потребности. Там использовались преимущественно светлые тона. На втором этаже сама библиотека, где уже преобладает более спокойные серые оттенки.
За библиотеку проголосовали 826 человек.
Фото с сайта конкурса
Премия «Золотой Трезини» является международной и проводится ежегодно. Её присуждают авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Работы победителей затем поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».
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