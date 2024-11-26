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В реабилитационном центре Нижней Салды вспыхнул пожар
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сегодня утром в социально-реабилитационном центре Нижней Салды вспыхнул пожар. На первом этаже загорелась бумага.
Как сообщили в официальном телеграм-канале свердловского МЧС, к моменту прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, из которых 20 – дети.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 15 специалистов МЧС и 4 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщили в официальном телеграм-канале свердловского МЧС, к моменту прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, из которых 20 – дети.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 15 специалистов МЧС и 4 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.
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