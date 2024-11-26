В реабилитационном центре Нижней Салды вспыхнул пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в социально-реабилитационном центре Нижней Салды вспыхнул пожар. На первом этаже загорелась бумага.Как сообщили в официальном телеграм-канале свердловского МЧС, к моменту прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, из которых 20 – дети.Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 15 специалистов МЧС и 4 единиц техники.Причины пожара устанавливаются.