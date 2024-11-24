Митрополит Кульберг назвал дьявольским «чудом» поступок бывшего помощника

– написал митрополит.

«Совершенно невероятным кажется то, что священник, искренне предстоящий престолу божию и честно желающий принести пользу церкви, совершает поступки, которые разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит, поступки, наносящие кровоточащие раны сознанию нормального человека и самой церкви. Перед таким дьявольским "чудом" я останавливаюсь в оцепенении и ужасе»,