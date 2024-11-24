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Митрополит Кульберг назвал дьявольским «чудом» поступок бывшего помощника
Фото: Вечерние ведомости
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг после обвинений, которые предъявили его бывшему помощнику, назвал его поступок дьявольским «чудом» и призвал верить в добро.
Сегодня, 27 ноября, Евгений Кульберг опубликовал в своём телеграм-канале пост, в котором порассуждал о божьем и дьявольском чудесах и прокомментировал поступок бывшего клирика.
После этого Кульберг заявил, что божественных чудес всегда больше и призвал верить в добро и творить добро вопреки всему.
Напомним, 26-летнего священника подозревают в покушении на изнасилование 19-летней студентки 10 ноября возле подъезде на улице Куйбышева в Екатеринбурге. В понедельник суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Сегодня, 27 ноября, Евгений Кульберг опубликовал в своём телеграм-канале пост, в котором порассуждал о божьем и дьявольском чудесах и прокомментировал поступок бывшего клирика.
«Совершенно невероятным кажется то, что священник, искренне предстоящий престолу божию и честно желающий принести пользу церкви, совершает поступки, которые разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит, поступки, наносящие кровоточащие раны сознанию нормального человека и самой церкви. Перед таким дьявольским "чудом" я останавливаюсь в оцепенении и ужасе»,
– написал митрополит.
После этого Кульберг заявил, что божественных чудес всегда больше и призвал верить в добро и творить добро вопреки всему.
Напомним, 26-летнего священника подозревают в покушении на изнасилование 19-летней студентки 10 ноября возле подъезде на улице Куйбышева в Екатеринбурге. В понедельник суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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