Возрастное ограничение 18+
Синоптики прогнозируют похолодание до -17°C в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается похолодание до -12°C и до -17°C в горах и низинах региона. В Екатеринбурге до -10°C. Такие прогнозы дают синоптики.
В четверг, 28 ноября, в Свердловской области малооблачно, без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица, ночью туман. Ночью -12...-7°C, в горах и низинах до -17°C. Днём -6...-1°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге тоже малооблачно и без осадков, на дорогах гололедица. Ночью -9...-7°C, днём -3...-1°C. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 29 ноября, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -12...-7°C, в горах и низинах до -17°C. Днём -6...-1°C. Ветер слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -10...-8°C, днём -4...-2°C. Ветер слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 28 ноября, в Свердловской области малооблачно, без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица, ночью туман. Ночью -12...-7°C, в горах и низинах до -17°C. Днём -6...-1°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге тоже малооблачно и без осадков, на дорогах гололедица. Ночью -9...-7°C, днём -3...-1°C. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 29 ноября, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -12...-7°C, в горах и низинах до -17°C. Днём -6...-1°C. Ветер слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -10...-8°C, днём -4...-2°C. Ветер слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
20 ноября 2024
20 ноября 2024
Потепление и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
18 ноября 2024
18 ноября 2024