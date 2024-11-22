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В Свердловской области будут судить иностранца-организатора незаконной миграции
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области перед судом будет отвечать 39-летний уроженец одной из бывших союзных республик, которого обвиняют в организации незаконной миграции (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
По версии следствия, с 2021 по 2023 год мужчина занимался поисков иностранцев, которым было нужно легализовать своё пребывание в России, и за денежное вознаграждение помогал им незаконной постановкой на миграционный учёт, обеспечивая им якобы законную регистрацию, фиктивные браки, подложные медицинские документы и другое. Действовал он не один, а в составе группы, но в отношении остальных сообщников расследование ещё продолжается, рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Как подметил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, обнаружить канал незаконной миграции и фиктивной регистрации иностранных граждан удалось сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области.
По версии следствия, с 2021 по 2023 год мужчина занимался поисков иностранцев, которым было нужно легализовать своё пребывание в России, и за денежное вознаграждение помогал им незаконной постановкой на миграционный учёт, обеспечивая им якобы законную регистрацию, фиктивные браки, подложные медицинские документы и другое. Действовал он не один, а в составе группы, но в отношении остальных сообщников расследование ещё продолжается, рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Как подметил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, обнаружить канал незаконной миграции и фиктивной регистрации иностранных граждан удалось сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области.
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