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Участника стрельбы в торговом центре Каменска-Уральского отправили на два месяца в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Одного из участников потасовки в торговом центре Каменска-Уральского, которая закончилась стрельбой, отправили под стражу на два месяца.
Он пробудет в СИЗО до 20 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Красногорского районного суда.
Напомним, после произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Об инциденте также требовал доклад глава СК.
Из-за чего начался конфликт до сих пор неизвестно. Один из участников ссоры был вооружён ножом, а второй – травматом. В результате оба попали в больницу.
Он пробудет в СИЗО до 20 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Красногорского районного суда.
Напомним, после произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Об инциденте также требовал доклад глава СК.
Из-за чего начался конфликт до сих пор неизвестно. Один из участников ссоры был вооружён ножом, а второй – травматом. В результате оба попали в больницу.
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