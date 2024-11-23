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В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Вильнюсе грузовой самолет компании DHL потерпел крушение.
По информации Reuters, самолёт, летевший из Лейпцига, рухнул на жилой дом недалеко от аэропорта. В экстренных службах сообщили, что один человек погиб, двое получили ранения, пишет агентство. По другим данным, пострадали трое. На борту самолёта находились четыре человека.
Из двухэтажного жилого дома были эвакуированы 12 человек, никто из жильцов не пострадал, пишет литовское агентство BNS. По данным СМИ, самолёт рухнул во дворе жилого дома, на месте возник сильный пожар.
Пожар на месте локализован, близлежащие улицы перекрыты, на месте около 20 нарядов полиции и бригады скорой. «Грузовой самолет полностью разрушен, груз виден повсюду, то, что перевозилось, разбросано на большой территории», — цитирует начальника полиции BNS.
Предварительная причина крушения — техническая неисправность.
По информации Reuters, самолёт, летевший из Лейпцига, рухнул на жилой дом недалеко от аэропорта. В экстренных службах сообщили, что один человек погиб, двое получили ранения, пишет агентство. По другим данным, пострадали трое. На борту самолёта находились четыре человека.
Из двухэтажного жилого дома были эвакуированы 12 человек, никто из жильцов не пострадал, пишет литовское агентство BNS. По данным СМИ, самолёт рухнул во дворе жилого дома, на месте возник сильный пожар.
Пожар на месте локализован, близлежащие улицы перекрыты, на месте около 20 нарядов полиции и бригады скорой. «Грузовой самолет полностью разрушен, груз виден повсюду, то, что перевозилось, разбросано на большой территории», — цитирует начальника полиции BNS.
Предварительная причина крушения — техническая неисправность.
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