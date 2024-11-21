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В Алапаевском районе мужчина жестоко расправился с котами из-за съеденного ужина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В социальные сети попало видео, на котором мужчина жестоко избивает котов до тех пор, пока они не умерли. Известно, что живодёр живёт в Алапаевском районе.
Видео, на которое тяжело смотреть, опубликовали в телеграм-канале Ural Mash. На кадрах видно, как коты метаются по комнате, пытаясь спастись от расправы, но, не находя какого-либо выхода, просто забиваются в углы, в которых их пинают и колотят кулаками. Живодёр и его товарищ, который всё это снимает на камеру, всё это время смеются. В конце концов оба кота погибли, и их измученные трупы выбросили за дверь.
Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил, что вопрос о возбуждении уголовного дела уже решается. Во время разговора с сотрудниками МВД живодёр заявил, что хотел таким образом проучить котов, потому что они съели его ужин.
По данным Валерия Горелых, у обоих мужчин, глумившихся над беззащитными котами, нет судимостей, но и нормальной работы тоже – они стажируются на местной ферме, где у них жили два кота.
Видео, на которое тяжело смотреть, опубликовали в телеграм-канале Ural Mash. На кадрах видно, как коты метаются по комнате, пытаясь спастись от расправы, но, не находя какого-либо выхода, просто забиваются в углы, в которых их пинают и колотят кулаками. Живодёр и его товарищ, который всё это снимает на камеру, всё это время смеются. В конце концов оба кота погибли, и их измученные трупы выбросили за дверь.
Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил, что вопрос о возбуждении уголовного дела уже решается. Во время разговора с сотрудниками МВД живодёр заявил, что хотел таким образом проучить котов, потому что они съели его ужин.
По данным Валерия Горелых, у обоих мужчин, глумившихся над беззащитными котами, нет судимостей, но и нормальной работы тоже – они стажируются на местной ферме, где у них жили два кота.
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