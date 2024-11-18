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У полпредства УрФО вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: читатель Вечерних ведомостей
У резиденции полпреда президента в УрФО в Екатеринбурге вновь проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона на сельскохозяйственных землях Сысертского района.
Сегодня активисты напомнили свердловскому губернатору о том, что он должен отстаивать интересы местных жителей, и потребовали встречи.
Напомним, год назад выступающие против строительства полигона под деревней Андреевка уже пикетировали полпредство, тогда полпредом в УрФО ещё был Владимир Якушев. Затем одиночные пикеты переместились к резиденции губернатора Свердловской области. После назначения нового полпреда, Артёма Жоги, пикеты вернулись к резиденции на улице Добролюбова.
Сегодня активисты напомнили свердловскому губернатору о том, что он должен отстаивать интересы местных жителей, и потребовали встречи.
Напомним, год назад выступающие против строительства полигона под деревней Андреевка уже пикетировали полпредство, тогда полпредом в УрФО ещё был Владимир Якушев. Затем одиночные пикеты переместились к резиденции губернатора Свердловской области. После назначения нового полпреда, Артёма Жоги, пикеты вернулись к резиденции на улице Добролюбова.
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