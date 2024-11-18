В 334 тысячи рублей обошлась екатеринбуржцу царапина на лифте





– сообщили в областном суде. «Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, отметила, что суммы в 16 061 рубль очевидно не хватит для оплаты технологически необходимой замены двери лифта. Суд учёл пренебрежительное отношение ответчика к имуществу, игнорирование им интересов других людей, и не нашёл оснований для освобождения ответчика от полного возмещения ущерба»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителю Екатеринбурга, живущему в одном из многоэтажных домов на Нагорной, придётся заплатить 334 тысячи рублей управляющей компании за царапину, которую он оставил на лифте.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, молодой человек скучал, когда ехал в грузовом лифте, и видимо из-за этого решил засунуть в створки лифта массивный ключ от своей квартиры, но никак не ожидал, что он после этого застрянет. Силой вырвав ключ, парень оставил на дверях лифта глубокую царапину – всё это засняла камера видеонаблюдения. Позже, когда царапину заметили сотрудники управляющей компании, запись отсмотрели и установили вредителя.Простить такую дерзость жильцу коммунальщики не могли, так как лифту было меньше года, и обратились в Верх-Исетский районный суд с иском на 310 200 рублей на замену двери и 24 000 рублей за работы по её замене. Молодой человек не был готов заплатить такую сумму и стал настаивать на том, чтобы царапину зашлифовали. В итоге была назначена судебно-техническая экспертиза, которая сделала вывод, что удалить царапины технически невозможно и всё равно нужна замена двери. Размер утраты стоимости двери из-за царапины эксперт оценил в 16 061 рубль. Суд решил, что дверь всё же придётся менять, удовлетворил иск.Любитель засовывать ключи куда не надо был не согласен и обжаловал решение в Свердловском областном суде, настаивая на удовлетворении иска частично в размере 16 061 рубля.В итоге суд оставил решение первой инстанции без изменений.