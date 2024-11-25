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Новый этап благоустройства ждёт Парк Маяковского
Фото: Парк Маяковского
Администрация Парка Маяковского сообщила, что готов проект дальнейших работ по благоустройству ЦПКиО. Новый их этап коснётся той части парка со стороны улицы Яламова.
Работы будут проводиться летом следующего года и начнутся они с генеральной уборки лесной части парка. Далее будет прокладываться освещение по дорожкам этой части Парка Маяковского и устанавливаться новые объекты. Среди них — большая беседка для романтических свиданий, спортивная площадка, павильон с велопрокатом и кофейней. Кроме того, планируется установить новую входную группу, которая будет украшена фирменными цветами парка. При этом обещается, что зелёные насаждения не будут затронуты при возведении новых объектов. Более того, в проекте благоустройства предусмотрено создание большого цветника.
Подготовкой проекта занимаются специалисты жилищного комплекса «Маяковка». Реализация его станет очередным этапом значительной модернизации и преобразования парка, которые начались около пяти лет назад со смены руководства ЦПКиО.
Работы будут проводиться летом следующего года и начнутся они с генеральной уборки лесной части парка. Далее будет прокладываться освещение по дорожкам этой части Парка Маяковского и устанавливаться новые объекты. Среди них — большая беседка для романтических свиданий, спортивная площадка, павильон с велопрокатом и кофейней. Кроме того, планируется установить новую входную группу, которая будет украшена фирменными цветами парка. При этом обещается, что зелёные насаждения не будут затронуты при возведении новых объектов. Более того, в проекте благоустройства предусмотрено создание большого цветника.
Подготовкой проекта занимаются специалисты жилищного комплекса «Маяковка». Реализация его станет очередным этапом значительной модернизации и преобразования парка, которые начались около пяти лет назад со смены руководства ЦПКиО.
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