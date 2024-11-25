Новый этап благоустройства ждёт Парк Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Администрация Парка Маяковского сообщила, что готов проект дальнейших работ по благоустройству ЦПКиО. Новый их этап коснётся той части парка со стороны улицы Яламова.Работы будут проводиться летом следующего года и начнутся они с генеральной уборки лесной части парка. Далее будет прокладываться освещение по дорожкам этой части Парка Маяковского и устанавливаться новые объекты. Среди них — большая беседка для романтических свиданий, спортивная площадка, павильон с велопрокатом и кофейней. Кроме того, планируется установить новую входную группу, которая будет украшена фирменными цветами парка. При этом обещается, что зелёные насаждения не будут затронуты при возведении новых объектов. Более того, в проекте благоустройства предусмотрено создание большого цветника.Подготовкой проекта занимаются специалисты жилищного комплекса «Маяковка». Реализация его станет очередным этапом значительной модернизации и преобразования парка, которые начались около пяти лет назад со смены руководства ЦПКиО.