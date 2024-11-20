Самого «тихого» из «битлов» вспомнят в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Даже в самый пик бешенной популярности британской группы «The Beatles», когда молодежь всего мира сходила по «ливерпульской четвёрке» с ума, гитарист Джордж Харрисон сумел избежать «звёздной болезни». До конца жизни он оставался скромным человеком, подтверждая репутацию «самого тихого битла».В ближайшую пятницу, 29 ноября, «самого тихого» из «The Beatles» будут вспоминать в Свердловской государственной областной библиотеке имени В. Белинского. Организуют вечер под название «Give Me Love!» отдел литературы на иностранных языках библиотеки и Уральский Битлз-клуб. Историк рок-музыки и радиоведущий Алексей Коршун расскажет о творчестве английского музыканта, о том, как тот стал одним из «битлов» и какое место занимал в коллективе. Не обойдёт он внимание пост-битловское, сольное творчество Джорджа Харрисона и наверняка упомянет о трагической кончине его в 2001 году в возрасте всего-то 58 лет. Помимо рассказа, гостям Белинки покажут видеоконцерт Джорджа Харрисона и представят «Битлз-календарь» на 2025 год.Интересно, что вечер «Give Me Love!» посвящён дню рождения Джорджа Харрисона (музыкант родился 25 февраля 1943 года), но пройдёт в день его смерти — 29 ноября. Вход на четвёртый этаж здания пристроя библиотеки будет в этот вечер свободным.