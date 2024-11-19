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Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за оставленной без жилья сироты из Екатеринбурга
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что жительница Екатеринбурга, будучи сиротой и уже матерью двух малышей, не может получить жильё.
«В средствах массовой информации сообщается, что жительнице Екатеринбурга, которая является сиротой, до сих пор не предоставлено жилое помещение. При этом девушка воспитывает двух малолетних детей, однако мер по восстановлению ее прав не принимается», – говорится в сообщении Слекдома.
Свердловские следователи по этому поводу организовали проверку на халатность (ст. 293 УК РФ).
«В средствах массовой информации сообщается, что жительнице Екатеринбурга, которая является сиротой, до сих пор не предоставлено жилое помещение. При этом девушка воспитывает двух малолетних детей, однако мер по восстановлению ее прав не принимается», – говорится в сообщении Слекдома.
Свердловские следователи по этому поводу организовали проверку на халатность (ст. 293 УК РФ).
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