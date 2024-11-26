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В Екатеринбурге перед судом предстанет ограбивший семь лет назад ювелирку мужчина
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Семь лет ушло у правоохранительных органов на то, чтобы раскрыть дело о дерзком ограблении ювелирного магазина в Екатеринбурге и найти преступников. К этому моменту один из подельников уже лежал в могиле.
Второго, дожившего до раскрытия преступления, грабителя обнаружили в Самарской области, куда он переместился сразу после ограбления. Сейчас ему 47 лет и вполне вероятно, что остаток дней он проведёт за решёткой. Пока что мужчину задержали, а материалы дела от следователей и прокуратуры ушло к судьям.
Ювелирный магазин, расположенный на территории Железнодорожного административного района Екатеринбурга, был ограблен зимой 2017 года. Добычей двух нападавших стали ценности на общую сумму почти в 3 миллиона рублей. При «отступлении» они ещё и стреляли в сотрудника магазина, получившего огнестрельное ранение головы. Помочь раскрыть-таки преступление семилетней давности помогла федеральная база геномной информации данных — профиль пота, взятого с места преступления, совпал с профилем обвиняемого, — поясняет УМВД России по Екатеринбургу.
Второго, дожившего до раскрытия преступления, грабителя обнаружили в Самарской области, куда он переместился сразу после ограбления. Сейчас ему 47 лет и вполне вероятно, что остаток дней он проведёт за решёткой. Пока что мужчину задержали, а материалы дела от следователей и прокуратуры ушло к судьям.
Ювелирный магазин, расположенный на территории Железнодорожного административного района Екатеринбурга, был ограблен зимой 2017 года. Добычей двух нападавших стали ценности на общую сумму почти в 3 миллиона рублей. При «отступлении» они ещё и стреляли в сотрудника магазина, получившего огнестрельное ранение головы. Помочь раскрыть-таки преступление семилетней давности помогла федеральная база геномной информации данных — профиль пота, взятого с места преступления, совпал с профилем обвиняемого, — поясняет УМВД России по Екатеринбургу.
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