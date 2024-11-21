Открывшего стрельбу в центре города хулигана будут судить в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить 30-летнего мужчину, который 26 июня 2024 открыл стрельбы в центре города. Это произошло рядом с домом на улице Радищева, где обвиняемый поругался со своими знакомыми.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый стрелял из пистолета, заряжённого резиновыми пулями, в сторону нескольких человек. Дважды он выстрелил в асфальт и один раз попал в левую голень одного из участников конфликта. В связи с этим любителя пострелять обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровья (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) с применением оружия.После вручения обвинения уголовное дело передадут в Ленинский районный суд.