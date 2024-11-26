Травмированной на Свердловской железной дороге пенсионерке выплатят компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Компенсацию морального вреда сумела отсудить с помощью Серовской транспортной прокуратуры уральская пенсионерка. За страдания, перенесённые ею в результате полученной травмы, заплатит владелец грузового поезда, под который попала женщина.Пенсионерка, проживающая в посёлке Сосьва, получила телесные повреждения на станции Дровяное Свердловской железной дороги. Женщину ударило грузовым поездом ОАО «РЖД». Случилось это в марте текущего года.Защищая интересы травмированной женщины, Серовский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца подвижного состава ОАО «РЖД» морального вреда. Рассматривавший материалы судья принял решение удовлетворить исковые требования. Теперь пенсионерке должны выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей, как сообщает Уральская транспортная прокуратура.