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В Екатеринбурге достроили улицу Карасьевскую
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге на год раньше закончили строительство улицы Карасьевской. Такое заявление сделал глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале.
Он также напомнил, что дорога строилась в два этапа. На первом строилась часть от Евгения Савкова до Майской, на втором – от Майской до Осоковой. Помимо самой проезжей части, которую проложили для автомобилей, были сделаны тротуары, остановочные карманы, дождевые канализации и освещение.
В следующем году Орлов обещает запустить регулярный автобусный маршрут, который будет проходить через эту улицу.
«На год раньше обозначенного контрактом срока завершили строительство улицы Карасьевской. Теперь у жителей Мичуринского появился ещё один выезд из микрорайона, по которому можно добраться как до ЕКАДа, так и в центр города»,
– написал градоначальник.
Он также напомнил, что дорога строилась в два этапа. На первом строилась часть от Евгения Савкова до Майской, на втором – от Майской до Осоковой. Помимо самой проезжей части, которую проложили для автомобилей, были сделаны тротуары, остановочные карманы, дождевые канализации и освещение.
В следующем году Орлов обещает запустить регулярный автобусный маршрут, который будет проходить через эту улицу.
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