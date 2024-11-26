В Екатеринбурге достроили улицу Карасьевскую





– написал градоначальник. «На год раньше обозначенного контрактом срока завершили строительство улицы Карасьевской. Теперь у жителей Мичуринского появился ещё один выезд из микрорайона, по которому можно добраться как до ЕКАДа, так и в центр города»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на год раньше закончили строительство улицы Карасьевской. Такое заявление сделал глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале.Он также напомнил, что дорога строилась в два этапа. На первом строилась часть от Евгения Савкова до Майской, на втором – от Майской до Осоковой. Помимо самой проезжей части, которую проложили для автомобилей, были сделаны тротуары, остановочные карманы, дождевые канализации и освещение.В следующем году Орлов обещает запустить регулярный автобусный маршрут, который будет проходить через эту улицу.