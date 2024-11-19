Возрастное ограничение 18+
Более 10 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспектора на прошлой неделе
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В период с 18 по 24 ноября на дорогах Свердловской области инспекторы дорожно-патрульных служб пресекли 10 451 нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствует еженедельная сводка областной Госавтоинспекции.
Интересно, что на сей раз обошлось без нарушителей на мотоциклах и велосипедах — сразу видно, что сезон для «беспечных ездоков» закончился и «железные кони» загнаны «по конюшням». Зато нарушителей пешеходов на прошлой неделе оказалось чуть больше обычного — количество их перевалило за тысячу. Остальные же 9394 нарушения совершали водители, в том числе — 46 автобусов.
Кроме того, на дорогах области был пойман 181 водитель в состоянии алкогольного опьянения, 23 из них — повторно (что наказывается более строгими карами).
На каждое из нарушений был составлен административный материал. Ещё 53727 постановлений о наложении административного наказания было вынесено за неделю по данным, поступавшим с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Интересно, что на сей раз обошлось без нарушителей на мотоциклах и велосипедах — сразу видно, что сезон для «беспечных ездоков» закончился и «железные кони» загнаны «по конюшням». Зато нарушителей пешеходов на прошлой неделе оказалось чуть больше обычного — количество их перевалило за тысячу. Остальные же 9394 нарушения совершали водители, в том числе — 46 автобусов.
Прочие цифры сводки от Госавтоинспекции Свердловской области выглядят следующим образом:
2631 — езда без ремней безопасности,
1139 — тонировка стёкол,
231 — непредоставление преимущества пешеходам,
207 — управление автотранспортом без водительских прав,
179 — перевозка детей без детских автокресел,
119 — выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.
2631 — езда без ремней безопасности,
1139 — тонировка стёкол,
231 — непредоставление преимущества пешеходам,
207 — управление автотранспортом без водительских прав,
179 — перевозка детей без детских автокресел,
119 — выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.
Кроме того, на дорогах области был пойман 181 водитель в состоянии алкогольного опьянения, 23 из них — повторно (что наказывается более строгими карами).
На каждое из нарушений был составлен административный материал. Ещё 53727 постановлений о наложении административного наказания было вынесено за неделю по данным, поступавшим с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
19 ноября 2024
19 ноября 2024
В Свердловской области выявили 45 пьяных водителей за сутки
24 ноября 2024
24 ноября 2024