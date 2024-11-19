Более 10 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспектора на прошлой неделе

Прочие цифры сводки от Госавтоинспекции Свердловской области выглядят следующим образом:

2631 — езда без ремней безопасности,

1139 — тонировка стёкол,

231 — непредоставление преимущества пешеходам,

207 — управление автотранспортом без водительских прав,

179 — перевозка детей без детских автокресел,

119 — выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В период с 18 по 24 ноября на дорогах Свердловской области инспекторы дорожно-патрульных служб пресекли 10 451 нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствует еженедельная сводка областной Госавтоинспекции.Интересно, что на сей раз обошлось без нарушителей на мотоциклах и велосипедах — сразу видно, что сезон для «беспечных ездоков» закончился и «железные кони» загнаны «по конюшням». Зато нарушителей пешеходов на прошлой неделе оказалось чуть больше обычного — количество их перевалило за тысячу. Остальные же 9394 нарушения совершали водители, в том числе — 46 автобусов.Кроме того, на дорогах области был пойман 181 водитель в состоянии алкогольного опьянения, 23 из них — повторно (что наказывается более строгими карами).На каждое из нарушений был составлен административный материал. Ещё 53727 постановлений о наложении административного наказания было вынесено за неделю по данным, поступавшим с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.