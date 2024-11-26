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Свердловские пожарные за сутки потушили 14 техногенных пожаров
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Относительно спокойным выдался вторник у свердловских пожарных. Их вызывали на возгорания 14 раз, но особо тяжёлых случаев за сутки не было и с огнём, чаще всего, удавалось справиться за считанные минуты.
Всего две минуты понадобились пожарным Ачитского городского округа, которых вызвали в деревню Верхний Арий. Там горел частный жилой дом на улице Заречной, но огонь не успел распространиться более, чем на пять квадратных метров.
Всего семь минут ушло на тушение пожара в Каменске-Уральском, где загорелся садовый домик на улице Северный Проезд. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров.
Больше всего времени — целых 42 минуты — заняла ликвидация пожара в деревне Первунова Талицкого городского округа. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме на улице Ветеранов. К моменту, когда 9 пожарных в сопровождении 3 единиц спецтехники прибыли к месту происшествия, огонь охватывал 66 квадратных метров, поэтому и повозиться с ним пришлось подольше, чем в первых двух упомянутых случаях.
Всего две минуты понадобились пожарным Ачитского городского округа, которых вызвали в деревню Верхний Арий. Там горел частный жилой дом на улице Заречной, но огонь не успел распространиться более, чем на пять квадратных метров.
Всего семь минут ушло на тушение пожара в Каменске-Уральском, где загорелся садовый домик на улице Северный Проезд. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров.
Больше всего времени — целых 42 минуты — заняла ликвидация пожара в деревне Первунова Талицкого городского округа. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме на улице Ветеранов. К моменту, когда 9 пожарных в сопровождении 3 единиц спецтехники прибыли к месту происшествия, огонь охватывал 66 квадратных метров, поэтому и повозиться с ним пришлось подольше, чем в первых двух упомянутых случаях.
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