Свердловские пожарные за сутки потушили 14 техногенных пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Относительно спокойным выдался вторник у свердловских пожарных. Их вызывали на возгорания 14 раз, но особо тяжёлых случаев за сутки не было и с огнём, чаще всего, удавалось справиться за считанные минуты.Всего две минуты понадобились пожарным Ачитского городского округа, которых вызвали в деревню Верхний Арий. Там горел частный жилой дом на улице Заречной, но огонь не успел распространиться более, чем на пять квадратных метров.Всего семь минут ушло на тушение пожара в Каменске-Уральском, где загорелся садовый домик на улице Северный Проезд. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров.Больше всего времени — целых 42 минуты — заняла ликвидация пожара в деревне Первунова Талицкого городского округа. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме на улице Ветеранов. К моменту, когда 9 пожарных в сопровождении 3 единиц спецтехники прибыли к месту происшествия, огонь охватывал 66 квадратных метров, поэтому и повозиться с ним пришлось подольше, чем в первых двух упомянутых случаях.