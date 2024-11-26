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Первые два низкопольных троллейбуса в рамках нового контракта пришли в Екатеринбург
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге привезли первые два низкопольных троллейбуса «Синара-6254». Об их прибытии в своём телеграм-канале сообщил глава города.
Судя по кадрам, троллейбусы доставили в Орджоникидзевское троллейбусное депо.
Троллейбусы оснащены USB-зарядками и кондиционерами, а также способы пройти 20 километров на автономном ходу.
В рамках нового контракта троллейбусы со своего завода в Челябинске поставляет компания «Синара». Всего в Екатеринбург с Южного Урала в рамках этого контракта должны прибыть 50 машин. Оставшиеся троллейбусы обещают доставить в уральскую столицу до конца декабря.
В 2022—2023 годах Екатеринбург закупил примерно столько же троллейбусов, но тогда это были машины производства завода «Белкоммунмаш» (Минск).
Судя по кадрам, троллейбусы доставили в Орджоникидзевское троллейбусное депо.
Троллейбусы оснащены USB-зарядками и кондиционерами, а также способы пройти 20 километров на автономном ходу.
В рамках нового контракта троллейбусы со своего завода в Челябинске поставляет компания «Синара». Всего в Екатеринбург с Южного Урала в рамках этого контракта должны прибыть 50 машин. Оставшиеся троллейбусы обещают доставить в уральскую столицу до конца декабря.
В 2022—2023 годах Екатеринбург закупил примерно столько же троллейбусов, но тогда это были машины производства завода «Белкоммунмаш» (Минск).
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