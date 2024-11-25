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Приютом благотворительного фонда, где скончался младенец, заинтересовались силовики
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Приютом благотворительного фонда, в котором скончался шестимесячный ребёнок, заинтересовались силовики.
Е1 сообщает, что в работе приюта нашли множество нарушений, среди которых проблемы с пожарной безопасностью и антисанитария. Также владельцев заподозрили в использовании постояльцев для оформления банковских карт и даже ИП.
Ранее портал писал, что малыш два дня мучился от высокой температуры, но его мама не обращалась к врачам, надеясь, что пройдёт само. Она давала ребёнку нурофен. Известно, что мать ребёнка приехала из Перми. Там у неё остался ещё один ребёнок. Официально она не работает.
В полиции и СК пока не комментировали инцидент.
Е1 сообщает, что в работе приюта нашли множество нарушений, среди которых проблемы с пожарной безопасностью и антисанитария. Также владельцев заподозрили в использовании постояльцев для оформления банковских карт и даже ИП.
«Не исключено, что это и была основная цель владельцев приюта, а не благотворительность. Список жильцов не передавали в полицию. То есть любой преступник в розыске мог спокойно там скрываться»,
– считает источник издания.
Ранее портал писал, что малыш два дня мучился от высокой температуры, но его мама не обращалась к врачам, надеясь, что пройдёт само. Она давала ребёнку нурофен. Известно, что мать ребёнка приехала из Перми. Там у неё остался ещё один ребёнок. Официально она не работает.
В полиции и СК пока не комментировали инцидент.
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