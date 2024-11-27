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В Екатеринбурге пройдёт «Пушистый матч» со сбором корма для животных
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уже сегодня, 28 ноября, в КРК «Уралец» состоится «Пушистый матч», на котором встретятся хоккеисты «Автомобилиста» и «Авангарда». Матч так назвали, так как сегодня болельщики могут принести с собой корма, чтобы передать их для приютов.
Пожертвовать корма для животных можно будет в брендированном автомобиле ХК «Автомобилист» возле арены, на входе со стороны улицы 8 Марта. Также купить корма для благотворительности можно будет в фойе «Уральца».
Каждому, кто пожертвует корма, обещают подарки.
Напомним, что волонтёры будут принимать только сухие корма. Для котов предпочтительнее ROYAL CANIN (рационы Urinary S/O High Dilution, Gastro Intestinal, Babycat, Kitten); для собак – ROYAL CANIN, Pro Plan, Zilli, Purina One.
Пожертвовать корма для животных можно будет в брендированном автомобиле ХК «Автомобилист» возле арены, на входе со стороны улицы 8 Марта. Также купить корма для благотворительности можно будет в фойе «Уральца».
Каждому, кто пожертвует корма, обещают подарки.
Напомним, что волонтёры будут принимать только сухие корма. Для котов предпочтительнее ROYAL CANIN (рационы Urinary S/O High Dilution, Gastro Intestinal, Babycat, Kitten); для собак – ROYAL CANIN, Pro Plan, Zilli, Purina One.
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