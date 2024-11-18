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На домашний матч ХК «Автомобилист» можно будет принести корма для приютов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В хоккейном клубе «Автомобилист» объявили сбор кормов для котов и собак собак, которые потом повезут в приюты. Принести корма можно будет завтра на игру против команды «Авангард», которая пройдёт завтра в КРК «Уралец».
Также будет возможность купить корм на месте. Его будут продавать в фойе арены.
Пожертвовать корма можно от любых производителей, но предпочтительны следующие:
– Для котов – ROYAL CANIN (рационы Urinary S/O High Dilution, Gastro Intestinal, Babycat, Kitten);
– Для собак – ROYAL CANIN, Pro Plan, Zilli, Purina One.
Подчеркивается, что принимать будут только сухие корма.
Каждому, кто поможет в сборе кормов, планируют выдавать лотерейные билеты для участия в розыгрыше подарков от клуба. Кроме этого, тем, кто принесёт больше 1,5 килограмма корма, помимо билета обещают подарить адресник для питомца.
«Оставить корм, принесённый с собой, можно будет в брендированном автомобиле "Автомобилиста" на улице на входе со стороны улицы 8 марта – волонтёры у арены с радостью вам помогут»,
– рассказали в телеграм-канале клуба.
Также будет возможность купить корм на месте. Его будут продавать в фойе арены.
Пожертвовать корма можно от любых производителей, но предпочтительны следующие:
– Для котов – ROYAL CANIN (рационы Urinary S/O High Dilution, Gastro Intestinal, Babycat, Kitten);
– Для собак – ROYAL CANIN, Pro Plan, Zilli, Purina One.
Подчеркивается, что принимать будут только сухие корма.
Каждому, кто поможет в сборе кормов, планируют выдавать лотерейные билеты для участия в розыгрыше подарков от клуба. Кроме этого, тем, кто принесёт больше 1,5 килограмма корма, помимо билета обещают подарить адресник для питомца.
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