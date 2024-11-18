На домашний матч ХК «Автомобилист» можно будет принести корма для приютов





– рассказали в телеграм-канале клуба. «Оставить корм, принесённый с собой, можно будет в брендированном автомобиле "Автомобилиста" на улице на входе со стороны улицы 8 марта – волонтёры у арены с радостью вам помогут»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В хоккейном клубе «Автомобилист» объявили сбор кормов для котов и собак собак, которые потом повезут в приюты. Принести корма можно будет завтра на игру против команды «Авангард», которая пройдёт завтра в КРК «Уралец».Также будет возможность купить корм на месте. Его будут продавать в фойе арены.Пожертвовать корма можно от любых производителей, но предпочтительны следующие:Подчеркивается, что принимать будут только сухие корма.Каждому, кто поможет в сборе кормов, планируют выдавать лотерейные билеты для участия в розыгрыше подарков от клуба. Кроме этого, тем, кто принесёт больше 1,5 килограмма корма, помимо билета обещают подарить адресник для питомца.