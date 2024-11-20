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В Свердловской области появится департамент молодёжной политики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области министерство образования и молодёжной политики поделили на два отдельных ведомства. Глава региона подписал указ о выделении департамента молодёжной политики Свердловской области в отдельный орган власти.
Ему передаются полномочия и функции в сферах реализации прав молодёжи и патриотического воспитания граждан. Министерство образования остаётся отдельным ведомством.
Ему передаются полномочия и функции в сферах реализации прав молодёжи и патриотического воспитания граждан. Министерство образования остаётся отдельным ведомством.
«Региональное министерство образования и молодёжной политики реорганизовано, чтобы усилить направление работы, связанное с поддержкой молодых уральцев, созданием условий для их самореализации, патриотическим воспитанием граждан, с тесным взаимодействием с Движением Первых в регионе»,
– сообщили в областном департаменте информполитики.
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