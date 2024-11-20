В Свердловской области появится департамент молодёжной политики





– сообщили в областном департаменте информполитики. «Региональное министерство образования и молодёжной политики реорганизовано, чтобы усилить направление работы, связанное с поддержкой молодых уральцев, созданием условий для их самореализации, патриотическим воспитанием граждан, с тесным взаимодействием с Движением Первых в регионе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области министерство образования и молодёжной политики поделили на два отдельных ведомства. Глава региона подписал указ о выделении департамента молодёжной политики Свердловской области в отдельный орган власти.Ему передаются полномочия и функции в сферах реализации прав молодёжи и патриотического воспитания граждан. Министерство образования остаётся отдельным ведомством.